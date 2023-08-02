Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации

Коллеги артистки надеются на положительную динамику, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко остается в отделении реанимации в инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1. Коллеги надеются на положительную динамику, сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"У меня информация, что она в первой инфекционной больнице в реанимации. Больше информации никакой нет. Все молимся, каждый день ждем динамики какой-то положительной", - сказал Золотовицкий.

О госпитализации 81-летней актрисы стало известно 30 июля. По сообщениям некоторых СМИ, Мирошниченко обратилась к медикам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа. Также ранее в Telegram-канале "112" написали, что состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова), где работает по настоящее время.

В частности, исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня", "Варвары", "Татуированная роза", "Обратная связь" и многих других. Среди фильмов с ее участием - "Их знали только в лицо" "Дядя Ваня", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Старый Новый год", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Клюква в сахаре".