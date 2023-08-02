В Москве учредили новый знак отличия "За развитие московского спорта"

Награду выполнят из металлов золотистого и серебристого цветов в форме круга диаметром 32 мм с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новый знак отличия за вклад в развитие физической культуры и спорта столицы учредили в Москве. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Столичный спорт отметил 100-летие. В юбилейный год учредили новый знак отличия "За развитие московского спорта", - написал Собянин.

Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства Москвы, новым знаком отличия будут награждать граждан, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также в формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг в столице. Этой деятельностью они должны заниматься не менее двух лет. Размер денежной премии, вручаемой награжденным, составит 100 тыс. рублей.

Знак отличия "За развитие московского спорта" выполнят из металлов золотистого и серебристого цветов в форме круга диаметром 32 мм с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака (аверсе) нанесут рельефное изображение святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змия, а также рельефную надпись "За развитие московского спорта". На оборотной стороне награды (реверсе) будет рельефная надпись "Правительство Москвы".