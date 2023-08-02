Социальную справедливость в равенстве всех перед законом видят 36% опрошенных россиян

По данным ВЦИОМ, 21% респондентов считают Россию наиболее общественно справедливым государством, 11% назвали Китай, 6% - Белоруссию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Каждый третий россиянин (36%) видит социальную справедливость в равенстве всех перед законом, 20% граждан видят социальную справедливость в том, чтобы положение каждого определялось результатами его труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"Сегодня, как и десять лет назад, россияне видят социальную справедливость прежде всего в правовом поле, в равенстве всех перед законом - 36%, каждый третий (2013 год - 36%). Еще 20% считают, что социальная справедливость заключается в том, чтобы положение каждого определялось результатами его труда (+8 п. п. к 2013 году). Почти столько же видят ее в экономическом равенстве - в том, чтобы уровень жизни всех граждан был примерно одинаковым, не было ни богатых, ни бедных (19%, 2013 год - 20%)", - говорится в сообщении.

Из опроса следует, что 21% респондентов считают Россию наиболее общественно справедливым государством, 11% назвали Китай, 6% - Белоруссию.

По данным ВЦИОМ, 15% россиян считают, чтобы сделать общество более справедливым, государство должно усилить социальную политику, 12% респондентов назвали борьбу с коррупцией, столько же высказались за повышение зарплат и уровня жизни.

Из опроса также следует, что 37% граждан считают текущую политику властей укрепляющей социальную справедливость, 27% высказались об обратном, а 26% респондентов считают, что никак не влияет.