Правозащитник просит СЕ помочь освободить подростка, арестованного на Украине за помощь РФ

По предварительной информации, несовершеннолетний содержится в СИЗО Киева, где подвергается различным методам психологического и, возможно, физического давления

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников просит комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович помочь в освобождении подростка, арестованного на Украине по подозрению в помощи российской армии. Об этом сказано в тексте обращения правозащитника, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В мой адрес поступило обращение в защиту несовершеннолетнего 2005 г. р., который был арестован сотрудниками СБУ в августе 2022 года в Бахмуте. Ребенку изначально были выдвинуты обвинения в передаче информации по расположению войсковых формирований ВСУ и других объединений, а также в возможности их идентификации на месте, когда эта информация якобы не размещалась в открытом доступе Минобороны Украины и других государственных органов. Позже обвинение переквалифицировало дело на ч. 7 ст. 111-1 УКУ (предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ). По словам заявителей, подросток был включен украинской стороной в список на обмен как военнопленный. По предварительной информации, российская сторона готова к его обмену из гуманитарных соображений", - сказано в документе.

По предварительной информации, подросток содержится в СИЗО Киева, где подвергается различным методам психологического и, возможно, физического давления, о чем "представители, близкие к специальным службам Украины, снимают незаконно видеоролики с участием несовершеннолетнего". "Прошу оказать содействие в принятии мер для скорейшего обмена арестованного и иной помощи несовершеннолетнему, а также оказать содействие в организации выезда его семье и их скорейшему воссоединению", - отмечает в заявлении правозащитник.