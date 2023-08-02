Агутин выступит на закрытии летней программы "Яндекс музыки" в Парке Горького

Публика услышит "Я буду всегда с тобой", "Аэропорты", "На сиреневой луне" и другие песни

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Камерный концерт заслуженного артиста РФ певца Леонида Агутина состоится 8 августа на закрытии летней программы "Яндекс музыки". Он пройдет в культурном пространстве "Плюс дача" в столичном Парке Горького, сообщила пресс-служба организаторов.

"8 августа летняя программа "Яндекс музыки" для "Плюс дачи" закроется концертом Леонида Агутина, который в этом году отмечает 55-летие", - говорится в сообщении. В пресс-службе также рассказали, что этим вечером публика услышит "Я буду всегда с тобой", "Аэропорты", "На сиреневой луне" и другие песни, а для "слабослышащих и глухих гостей на сцене традиционно будут работать переводчицы на русский жестовый язык, чтобы каждый гость мог насладиться выступлением и общением с артистом".

Агутин отметил, что камерные выступления отличаются "особенной атмосферой, теплой и душевной, как само лето". "Ты видишь эмоции слушателей, ощущаешь, как они поддерживают и поют вместе с тобой", - привели в пресс-службе слова музыканта.

Организаторы пояснили, что в культурный центр "Плюс дача" могут попасть подписчики "Яндекс плюса" по предварительной регистрации.