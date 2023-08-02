Петиция с просьбой убрать русский язык с сайта президента Украины набрала 25 тыс. голосов

Теперь президент страны Владимир Зеленский обязан на нее ответить

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Петиция с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Согласно данным на сайте президента Украины, размещенная на нем петиция набрала 25 667 голосов из 25 000 необходимых. Теперь Зеленский обязан на нее ответить.

Петиция, автор которой считает недопустимым наличие русскоязычной версии сайта президента Украины, была зарегистрирована 17 июля. Сейчас сайт можно просматривать на трех языках - русском, украинском и английском.

Украинские власти еще с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка. С февраля 2022 года эти процессы лишь усилились. Хотя бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.