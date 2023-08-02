СМИ: в Индии 11 уборщиц собрали деньги на лотерейный билет и выиграли более $1 млн

По информации India Today, они договорились поделить сумму поровну между собой

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. 11 уборщиц одного из муниципалитетов в районе Малаппурам индийского штата Керала накопили деньги на один лотерейный билет и выиграли 100 млн индийских рупий (около $1,2 млн). Об этом сообщил телеканал India Today.

Заработок каждой из этих женщин в день настолько низкий, что они не могли позволить себе в одиночку купить лотерейный билет за 250 индийских рупий. Тогда они решили сообща вложить деньги и купить один билет на всех. "Удача никогда не была на моей стороне, а в этот раз мы взяли джекпот", - рассказала одна из выигравших, 62-летняя Бэби.

После уплаты налогов женщины получат около $700 тыс. Они договорились поделить сумму поровну между собой. Счастливые обладательницы приза потратят его на строительство жилья, образование детей и выплату накопившихся долгов.

При этом, несмотря на столь быстрое и значительное улучшение жизненных условий, женщины решили продолжать работать уборщицами. "Мы не оставим нашу работу, потому что именно этот коллектив принес нам богатство", - сказала другая победительница лотереи по имени Лила.

Лотерея запрещена во многих индийских штатах, но в штате Керала именно власти проводят розыгрыш денежных призов в Kerala Lottery. После выигрыша уборщиц из Малаппурама она стала там еще популярнее.