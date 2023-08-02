АТОР считает, что турфирмы начнут отправлять туристов в КНР по безвизу не раньше сентября

Ассоциация пояснила, что туроператоры планируют опробовать и отработать новый механизм, на это может уйти не менее двух-трех недель

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Туроператоры начнут отправлять российских туристов в Китай по групповому безвизу не раньше сентября 2023 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на то, что Минэкономразвития РФ сообщило о старте с 1 августа туристического обмена с Китаем по соглашению о безвизовом режиме для групп, туроператоры не торопятся формировать первые группы туристов в КНР. Эксперты говорят, что механизм должен быть опробован и отработан, на что уйдет не меньше двух-трех недель", - говорится в сообщении.

Туристы, которые купили путевки на август, уже получили китайские визы. Кроме того, сам механизм безвизового обмена пока требует доработки, объяснил генеральный директор туроператора China Travel Сергей Назаров. "До тех пор, пока мы сами не опробуем весь путь, не убедимся, что на границе у туристов не будет проблем, мы не будем рисковать отдыхом клиентов", - отметил он.

В других компаниях тоже ждут, когда будет подготовлена вся необходимая нормативная база для запуска турпотока по безвизовому режиму для групп, подчеркнули в АТОР. Там напомнили, что российские туроператоры уже сейчас продают туры в Китай. Но для поездок туристам нужно получать китайские визы в консульстве. С этим возникают проблемы, так как свободные слоты на запись есть только на даты через один-два месяца.

До пандемии групповые туристы прилетали по групповому безвизу в основном в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Из этих городов они отправлялись в экскурсионные туры по Китаю. Высокий сезон для экскурсионных поездок в Китай начинается в сентябре и длится до первой половины ноября, а затем со второй половины марта до мая, добавили в ассоциации.