2 августа, 08:12

СМИ: премьер-министр Италии подала в суд на вокалиста Placеbo за клевету

Брайан Молко назвал Джорджу Мелони "фашисткой, расисткой и нацисткой"

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placеbo Брайана Молко за клевету и оскорбления. Как пишет газета La Stampa, адвокаты главы итальянского правительства упоминают эпизод во время концерта рок-группы 10 июля в Турине, когда музыкант назвал Мелони со сцены "фашисткой, расисткой и нацисткой".

Как напоминает газета, по факту этого эпизода прокуратура Турина уже открыла расследование по статье о нарушении общественного порядка. К этому теперь добавился иск премьера. Пока не сообщается, как может развиваться дело и чем оно грозит вокалисту, гитаристу и автору песен группы. 

Теги:
ИталияМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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