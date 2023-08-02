В Хабаровском крае мужчина 20 лет ходил с обломком медицинской иглы в теле

Инородное тело обнаружили при удалении желчного камня

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Медики в Хабаровском крае удалили иглу с ниткой у мужчины, которые остались в теле после операции 20-летней давности. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой клинической больницы №1.

Мужчина поступил в больницу с диагнозом механическая желтуха. После стандартного обследования его отправили в операционную, где удалили желчный камень.

"При удалении камня врачи обнаружили под ним инородное тело, напоминающее иглу с ниткой. Для того, чтобы снизить нагрузку на пациента, было принято решение удалить предмет вторым этапом - через несколько дней", - говорится в сообщении.

Пациент рассказал врачам, что примерно 20 лет назад ему проводили операцию на желчевыводящих путях, и инородное тело могло остаться после этого.

"Предположение подтвердилось после удаления предмета из желчного протока. Это действительно был обломок медицинской иглы с кусочком нити, который частично зацепился за ткани металлической частью и впоследствии стал причиной формирования желчных камней", - говорится в сообщении.

Обе операции прошли успешно. Пациент быстро пошел на поправку и уже выписался из больницы.