2 августа, 08:19

В Северной Осетии до 4 августа объявили штормовое предупреждение

По данным МЧС, в регионе возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. МЧС распространил штормовое предупреждение в Северной Осетии.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 2-4 августа местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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