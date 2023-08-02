В Подмосковье семьи с детьми с инвалидностью могут получить выплату в 18 тыс. рублей

Подать заявление родители могут со 2 августа электронно на региональном портале госуслуг

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Семьи с детьми с инвалидностью в Московской области смогут подать заявление на новую выплату в размере 18 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социального развития региона.

"Для подмосковных семей с детьми-инвалидами стала доступна электронная подача заявления на новую ежемесячную выплату в размере 18 тыс. рублей, которую анонсировал в своем обращении губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В министерстве уточнили, что получить выплату могут семьи с детьми с инвалидностью до 18 лет, у которых третья степень ограничения по самообслуживанию. При этом доход на каждого члена семьи должен быть меньше 34,5 тыс. рублей. Подать заявление родители могут со 2 августа электронно на региональном портале госуслуг.

"Сама социальная программа бессрочная, но выплата назначается семье на год, после необходимо подать электронное заявление", - добавили в пресс-службе.