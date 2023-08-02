Больницы Подмосковья получили более 250 единиц медтехники для функциональной диагностики

В частности, оборудование поступило в Дубненскую, Коломенскую и Ступинскую больницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 250 единиц оборудования для функциональной диагностики поставили в больницы Московской области с начала 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

В Минздраве уточнили, что медицинским организациям переданы электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры, аппараты для суточного мониторирования артериального давления и другая техника. "Поступившее оборудование необходимо для проведения качественной диагностики сердечно-сосудистой системы. С начала года наши медицинские организации получили свыше 250 единиц такой медтехники. Она поступила в 30 больниц Подмосковья", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

По данным министерства, оборудование поступило в Дубненскую, Коломенскую, Ступинскую, Люберецкую, Можайскую, Химкинскую, Солнечногорскую и другие больницы. В частности, 22 аппарата для функциональной диагностики направлены в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. Часть из них останется в стационаре, часть отправится в помощь врачам первичного звена.

"Часть аппаратов заменят в строю отработавшую свой срок технику, часть - усилят материально-техническую базу больницы. ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточное измерение артериального давления - все это назначается как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, позволяет выявить нарушения в работе сердца и узнать показатели давления в условиях обычной активности пациента. Помогают данные приборы как при обследовании пациентов с впервые выявленными повышением давления или проблем с сердцем, так и для оценки и корректировки медикаментозной терапии", - рассказал главный врач больницы имени Розанова Владимир Мануйлов.