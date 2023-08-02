Модернизированную станцию Тестовская МЦД-1 планируют открыть в 2026 году

В частности, в рамках развития проекта предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами на пассажирские платформы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Реконструкцию остановочного пункта Тестовская МЦД-1 планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках развития проекта остановочного пункта Тестовская МЦД-1 предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами на пассажирские платформы, реконструкция двух существующих платформ и возведение новой платформы с навесами от атмосферных осадков на всю длину", - отметил Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба московского стройкомплекса.

Он добавил, что сейчас работы находятся на начальном этапе. "В настоящее время установлен строительный городок, ведутся работы по устройству основания временных платформ. Ориентировочный срок завершения работ - 2026 год", - уточнил заммэра.

Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, чьи слова приводятся в тексте, реализация объекта позволит обеспечить пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, доступ жителей Мукомольного проезда к обновленной транспортной инфраструктуре остановочного пункта Тестовская МЦД-1 и к деловому центру "Москва-Сити".

Программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.