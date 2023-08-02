Благоустройство участка исторического центра Каширы начнут в 2024 году

На реализацию проекта из федерального бюджета выделили 80 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Еще один участок исторического центра города Каширы в Московской области обустроят после победы в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили журналистам в Министерстве благоустройства Подмосковья.

"Кашира в третий раз выигрывает в конкурсе малых городов. Проект благоустройства улицы Советская и общественных территорий в исторической части города набрал максимальное количество баллов из возможных в номинации "Исторические поселения" - 83,9. Он является логическим продолжением проектов-победителей прошлых лет и поможет создать целостное пространство, которое позволит Кашире стать еще одним культурным и рекреационным центром Подмосковья, интересным как жителям, так и гостям города. На его реализацию из федерального бюджета выделено 80 млн рублей. В следующем году мы планируем приступить к работам", - привели в пресс-службе слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Отмечается, что в проектируемую территорию площадью 3,81 га входит часть Советской улицы с прилегающими к ней Пушкинским сквером, Летним садом, сквером возле Каширского краеведческого музея и площадью Володарского от улицы Свободы до спуска к набережной реки Оки. Участок находится между территориями двух победных заявок конкурса: реализуемого в 2023 году благоустройства участка набережной реки Оки в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная и уже реализованной части улицы Советской - сквер им. Моргунова, площадь Урицкого, площадь возле водонапорной башни.

"Кашира - один из самых древних городов Московской области. Цель проекта <...> - создание связанного и благоустроенного исторического центра, благодаря которому уже в ближайшие годы Кашира сможет стать одной из туристических жемчужин Подмосковья наряду с такими городами как Зарайск, Коломна, Сергиев Посад", - добавили в пресс-службе.

На участке реорганизуют пешеходные маршруты и парковочные места, в том числе для туристических автобусов. В городских скверах создадут места для ежедневного отдыха, установят спортивные и игровые площадки, обустроят территории для проведения мероприятий. По концепции "музея под открытым небом" появятся информационные и навигационные элементы, знакомящие посетителей с историей города, а сквер краеведческого музея станет отправной точкой для организованных и импровизированных экскурсий.