2 августа, 08:36

В Ингушетии объявили штормовое предупреждение до 4 августа

По данным МЧС, в регионе возможен подъем воды в реках до неблагоприятных отметок

МАГАС, 2 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Ингушетии до 4 августа включительно из-за ожидающихся ливней, града и сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В период 14:00-16:00 и до конца суток 2 августа, в течение суток 3 и 4 августа местами в Ингушетии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Возможен подъем воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема. 

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