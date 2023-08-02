"Новые люди" до конца года подготовят программу по очистке Москвы-реки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил три базовых пункта программы: категорически запретить стройку на побережье, поставить на контроль диффузное загрязнение, проверить все источники сбросов в реку и ужесточить ответственность

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Партия "Новые люди" разработает до конца 2023 года большую программу по очистке Москвы-реки. Об этом заявил журналистам вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

В среду Даванков вместе с профессиональными дайверами из Московской федерации подводных видов спорта и активистами партии погрузился с аквалангом на дно Москвы-реки. Участники погружения подняли на поверхность самокат, покрышки и другой мусор, который затем отправят на переработку.

"До конца года мы разработаем большую программу по очистке Москвы-реки. Три базовых пункта: категорически запретить стройку на побережье, поставить на контроль диффузное загрязнение (сейчас власти борются с ним точечно), проверить все источники сбросов в реку и ужесточить ответственность. Если мы это сделаем, в Москве снова можно будет купаться и рыбачить", - заявил он.