Число хулиганских вызовов в "Системе-112" в Подмосковье сократилось на 30%

В региональной спасательной службе отметили, что блокировка номера нарушителя никогда не производится

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество хулиганских звонков в "Системе-112" в Московской области сократилось на 30% за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба региональной спасательной службы.

"С января <...> число хулиганских звонков уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ложные вызовы мешают работе операторов "Системы-112", а также занимают линии, по которым в этот же момент пытаются дозвониться люди, реально нуждающиеся в помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что как хулиганские, например, расцениваются звонки от граждан, которые не могут объяснить, зачем они позвонили и находятся в наркотическом или алкогольном опьянении. Или же тех, кто звонит с целью пошутить, рассказав про якобы возникшую чрезвычайную ситуацию.

"При оценке вызова как хулиганский, совершившему его гражданину поступит обратный звонок на определившийся номер, где его проинформируют об уголовной и административной ответственности за ложный вызов экстренных служб из хулиганских побуждений. Стоит особо отметить, что блокировка номера даже злостного нарушителя никогда не производится. Попросить о помощи, позвонив в "Систему-112" Подмосковья, может любой человек", - добавили в пресс-службе.