Число россиянок, готовых родить первого ребенка после 35 лет, выросло в 4 раза за 20 лет

Если в 2000 году доля таких женщин составляла 11 %, то в 2022 она превысила 40 %

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число россиянок, которые готовы родить первого ребенка в возрасте 35-39 лет, с 2000 года выросло в четыре раза. Об этом говорится в результатах демографического исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), имеющихся в распоряжении ТАСС. В исследовании принимали участие 9,3 тыс. респондентов из шести регионов России.

"Количество женщин в возрасте 35-39 лет, готовых родить ребенка, выросло в четыре раза за последние 20 лет. Если в 2000 году доля таких женщин составляла 11 %, то в 2022 превысила 40 %. Отложенное рождение детей в семье - тренд последнего десятилетия - постепенно возрастает. Буквально недавно считалось, что беременная женщина 25-30 лет - так называемая старородящая. Сейчас это абсолютно нормально воспринимаемое событие", - говорится в результатах исследования.

Прежде всего, по данным университета, речь идет о женщинах с высшим образованием, проживающих в крупных городах и нацеленных на карьеру. Ученые пояснили, что отложенная беременность во многих случаях связана с положительной практикой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным социологического исследования РГСУ, сегодня 80 % женщин, обратившихся к врачам для проведения ЭКО, находятся в возрасте 32-35 лет.

В университете отмечают, что достижения медицины, доступность образования, актуализация ценности труда и карьеры, расширение траектории жизненных целей способствуют всестороннему развитию современной женщины, с одной стороны, и с другой - позволяют планировать рождение детей в долгосрочной перспективе.

Предложения по улучшению демографической ситуации

"В структуре населения по объективным причинам снизилось количество молодежи в возрасте 25-29 лет, которая является наиболее активной в плане репродукции. Компенсировать уровень рождаемости может возрастная группа 30-39 лет, но для стимулирования этого процесса требуются специальные меры. Не менее половины семей должны иметь трех и более детей. Задача государства - всеми имеющимися в его распоряжении ресурсами продемонстрировать обществу, что многодетная семья - это наиболее уважаемая часть социума, что государство будет в первую очередь поддерживать этих граждан", - пояснил руководитель исследования, первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

По его словам, чтобы выйти из демографической ямы, к которой приближается Россия, коэффициент рождаемости должен составлять 13-14 человек на тысячу населения, сейчас он на уровне 10,1. В рамках исследования ученые сформулировали программу мер по повышению рождаемости с учетом факторов материального и социального характера. Среди них - выплаты в размере 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при рождении ребенка, расширение льгот и субсидий, решение проблемы очередей при записи в школы и дошкольные учреждения для детей из многодетных семей. Авторы предложили и более радикальные меры: повысить стоимость искусственного прерывания беременности в медицинских учреждениях с изъятием абортов из ОМС за исключением социальных причин, медицинских показаний, судебных постановлений и ввести налог на бездетность.