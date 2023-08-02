Власти Москвы рассказали о работе по борьбе с инфекционными заболеваниями

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, работа выстроена на опыте, полученном во время пандемии коронавирусной инфекции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы продолжает борьбу с инфекционными заболеваниями. Работа выстроена на опыте, полученном во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Огромная совместная работа [правительства Москвы и Роспотребнадзора] по борьбе с инфекционными заболеваниями, которую <...> вы (москвичи - прим. ТАСС) сейчас не видите, но [которую] мы после ковида не остановили. У нас четкие, жесткие, понятные алгоритмы работы со всеми инфекциями, будь то корь, менингит, грипп и все остальные, которые, я надеюсь, вы не услышите никогда. Работа выстроена на ковидном опыте четко, незаметно и очень, на мой взгляд, качественно. Спасибо большое за это Роспотребнадзору", - сказала она в ходе пленарного заседания "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" международного конгресса Urban Health, который проходит в рамках Московского урбанфорума в Гостином дворе.

Московский урбанистический форум © Артем Геодакян/ ТАСС

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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