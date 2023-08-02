На Московской железной дороге с начала года погибли четыре зацепера

Всего на МЖД с начала года произошло 13 случаев травмирования зацеперов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. На Московской железной дороге (МЖД) с начала года произошло 13 случаев травмирования зацеперов, четыре из них - смертельные. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"С начала 2023 года на Московской железной дороге произошло 13 случаев травмирования зацеперов, из которых 4 стали смертельными", - значится в сообщении.

"Подобное увлечение подвергает риску жизнь и здоровье самих зацеперов, оказывает негативное влияние на график движения поездов, а также эмоциональное состояние членов локомотивных бригад и пассажиров. Согласно инструкции, локомотивная бригада при обнаружении посторонних на внешних частях состава останавливает движение, осматривает поезд и вызывает сотрудников полиции", - подчеркнули в МЖД.

Московская железная дорога призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным развлечениям молодежи. "Если заметите зацепера, необходимо проинформировать об этом локомотивную бригаду, сотрудников полиции или дежурного по станции. Действия экстремалов являются правонарушением, которое влечет за собой наложение денежного штрафа в размере от 2 до 4 тыс. рублей в соответствии со статьей 11.17 КоАП РФ", - заключается в заявлении.