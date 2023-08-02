В нескольких регионах Сибири до конца недели прогнозируют аномальную жару и грозы

По прогнозу, температура воздуха превысит +32 градуса

ТАСС, 2 августа. Аномально высокие показатели температуры до +32 градусов, а также грозы и сильные порывы ветра прогнозируют в Красноярском и Алтайском краях, в Омской области синоптики прогнозируют ливни и град до конца недели. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Согласно информации синоптиков, в регионе во второй половине дня 3 августа, сутки 4 августа местами ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 15-18 м/с. Дополнительно синоптики передают о том, что в крае в период с 3 по 6 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше",- сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным Среднесибирского УГМС, 3 августа на севере Красноярского края местами ожидается сильный восточный ветер, порывы 15-18 м/с.

"В центральных и южных районах Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тыва местами грозы, днем в Эвенкийском муниципальном районе и в течение суток в Республике Хакасия при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с", - сообщает УГМС.

При этом в Красноярском крае, Хакасии и Туве сохраняется жаркая погода. Средняя дневная температура составит +30...+32 градуса. В Туве 3 и 4 августа установлен высокий класс пожароопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, в регионе 2 августа сохраняются локальные неблагоприятные явления. Здесь прогнозируют кратковременные дожди, ливни и грозы, шквалистый ветер до 20 м/с, возможен град.