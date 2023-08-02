Пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС жителям Херсонщины выплатили около 163 млн рублей

Врио губернатора региона Владимир Сальдо уточнил, что территориальные управления труда и социальной политики продолжают принимать от граждан заявления на выплаты

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Жители Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта на Каховской ГЭС, получили почти 163 млн рублей государственной поддержки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Жителям Херсонщины, пострадавшим от наводнения после теракта киевского режима на Каховской ГЭС, уже выплачено почти 163 миллиона рублей государственной поддержки. Это матпомощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, выплаты в связи со смертью близких родственников", - написал Сальдо.

Он уточнил, что на данный момент территориальные управления труда и социальной политики продолжают принимать от граждан заявления на выплаты. На сегодняшний день их принято больше 16,6 тыс., рассмотрение и перечисление средств осуществляют "в ускоренном режиме - буквально за считанные дни".

"Мы делаем все возможное, чтобы херсонцы из пострадавших округов как можно скорее вернулись к нормальной жизни: восстановили дома, приусадебные участки, сельские угодья и прочее. Никто не останется без поддержки, каждому пострадавшему от действий киевского режима будет оказана помощь", - отметил Сальдо.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Погибли 55 человек, 175 госпитализированы.