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Военная операция на Украине

Пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС жителям Херсонщины выплатили около 163 млн рублей

Врио губернатора региона Владимир Сальдо уточнил, что территориальные управления труда и социальной политики продолжают принимать от граждан заявления на выплаты

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Жители Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта на Каховской ГЭС, получили почти 163 млн рублей государственной поддержки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Жителям Херсонщины, пострадавшим от наводнения после теракта киевского режима на Каховской ГЭС, уже выплачено почти 163 миллиона рублей государственной поддержки. Это матпомощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, выплаты в связи со смертью близких родственников", - написал Сальдо.

Он уточнил, что на данный момент территориальные управления труда и социальной политики продолжают принимать от граждан заявления на выплаты. На сегодняшний день их принято больше 16,6 тыс., рассмотрение и перечисление средств осуществляют "в ускоренном режиме - буквально за считанные дни".

"Мы делаем все возможное, чтобы херсонцы из пострадавших округов как можно скорее вернулись к нормальной жизни: восстановили дома, приусадебные участки, сельские угодья и прочее. Никто не останется без поддержки, каждому пострадавшему от действий киевского режима будет оказана помощь", - отметил Сальдо.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Погибли 55 человек, 175 госпитализированы. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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