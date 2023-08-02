Строители завершают архитектурную отделку станции метро "Лианозово" в Москве

В дизайне платформенного участка сочетаются элементы темно-серого оттенка и цвета меди

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Работы по архитектурной отделке завершаются на строящейся в Москве станции метро "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Лианозово" вместе со станциями "Яхромская" и "Физтех" входит в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии протяженностью порядка 6 км. Новые станции должны улучшить транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселок Северный.

"В дизайне платформенного участка "Лианозово" сочетаются элементы темно-серого оттенка и цвета меди. Алюминиевые сотовые панели под медь покрывают колонны, части путевых стен напротив колонн и участки потолка между ними. Световые ниши потолка визуально соединяют колонны, за счет таких "медных" трехпролетных порталов, чередующихся с темными участками отделки стен и потолка, формируются анфилады", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что облик платформенного участка дополняют две линии подвесных светильников цилиндрической формы, расположенных вдоль края платформы. "Дизайн двух подземных вестибюлей станции "Лианозово" продолжает цветовое решение платформенного участка. Стены облицовываются панелями под медь, а темными элементами вестибюлей являются отделанные под сталь колонны и подвесной потолок", - сказал Кравцов.

Глава инжинирингового холдинга добавил, что при отделке "Лианозово" также широко использованы натуральные материалы. Стены наклонных ходов эскалаторов, соединяющих вестибюли с платформенным участком, облицованы гранатовым амфиболитом, пол вестибюлей и платформы выложен светло-серым гранитом, а края платформы и цоколь путевых стен - темным габбро.