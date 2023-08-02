В Москве планируют создать велополосу от Троицка до центра города

Ее намерены сделать всепогодной

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Круглогодичную велополосу планируется организовать от Троицка до центра Москвы. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"У нас уже есть планы целой команды подготовиться, нам - обеспечить транспортную инфраструктуру от Троицка до центра Москвы на велосипедах, причем зимой. Есть такое желание", - сказал он в ходе пленарного заседания "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" международного конгресса Urban Health, который проходит в рамках Московского урбанфорума в Гостином дворе.

Московский урбанистический форум © Артем Геодакян/ ТАСС

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.