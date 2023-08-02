Известные спортсмены стали амбассадорами спартакиады "Моспром-2023"

Спортсмены поддержат участников соревнований, посетят тренировки и проведут мастер-классы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Амбассадорами юбилейной для промышленников спартакиады "Моспром-2023" стали известные спортсмены, чемпионы мира и мастера спорта РФ. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди амбассадоров - заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, члены сборной России по художественной гимнастике, многократные чемпионки мира, призеры Олимпийских игр сестры Дина и Арина Аверины, а также мастер спорта России международного класса по боксу, бронзовый призер чемпионата России среди молодежи Сослан Асбаров.

"В честь пятилетнего юбилея спортивных состязаний для сотрудников промпредприятий, студентов технических вузов и колледжей города мы приготовили немало новинок и сюрпризов. Так, в этом году амбассадорами спартакиады стали именитые спортсмены. Сегодня они много делают для популяризации здорового образа жизни на всероссийском уровне, а теперь присоединились и к промышленному движению столицы. Спортсмены будут поддерживать участников соревнований, посещать тренировки и отборочные игры. Они также проведут мастер-классы и поделятся секретами успешной спортивной карьеры", - сказал Овчинский.

Как рассказали в пресс-службе департамента, на финальных играх спартакиады, которые пройдут в рамках Московского урбанистического форума 2 сентября, амбассадоры будут подбадривать игроков столичных промпредприятий. Промышленникам предстоит побороться за победу в соревнованиях по 12 видам спорта: бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

"Более 4,4 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы состязаются за победу в соревнованиях. Среди них - представители 177 фабрик и заводов. Некоторые участвуют впервые, например производитель снеков "Москарт", часовая компания "Романофф", предприятие "Хирана+", специализирующееся на производстве аппаратов ИВЛ, хлебобулочный комбинат "Коломенский" и другие столичные производители", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для представителей лиги вузов и колледжей регистрация еще продолжается. Всего в этом году ожидается свыше 6 тыс. участников - более половины от общего количества соревнующихся за предыдущие четыре года. "В мае 2022 года спартакиада "Моспром" стала лауреатом премии "Спорт и Россия - 2022" в номинации "Лучшие отраслевые соревнования сотрудников". Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тыс. человек", - отметили в департаменте.