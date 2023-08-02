Экс-судья Кондрат обжаловала приговор за посредничество во взяточничестве

Ее осудили на девять лет колонии общего режима

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, осужденная на девять лет колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор в отношении Кондрат Елены", - сказала представитель суда.

Мосгорсуд 27 июля приговорил экс-судью к девяти годам колонии и назначил штраф в размере 77 млн рублей. Также суд лишил ее права занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет.

Уголовное дело против Кондрат, которая добровольно ушла в отставку перед арестом, было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей. По данным обвинения, Кондрат в силу занимаемой должности знала, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года в одном из московских ресторанов она рассказала коллеге о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по этому делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять нужное решение за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.

Кондрат было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). В ходе расследования дела она уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а позже покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск. Ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Она была задержана, после чего ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.