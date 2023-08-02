Суд отправил под домашний арест экс-главу Академии ФСИН по делу о хищении премий вуза

Басманный суд Москвы назначил срок ареста до 2 октября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Академии ФСИН РФ Александра Крымова по делу о присвоении премий, выделенных для сотрудников этого вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил Крымову, обвиняемому по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 октября", - сказали в пресс-службе. Следствие просило суд отправить Крымова, который в настоящий момент является главой направления в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна, в СИЗО. Однако суд счел эту меру пресечения слишком жесткой.

Как отметили в суде, по этому делу также отправлен под домашний арест бывший врио начальника Академии ФСИН Роман Ефремов.

Суть обвинений в отношении бывших офицеров ФСИН ТАСС в суде не пояснили.

Как сказано в тексте постановления суда о домашнем аресте Крымова, его уголовное дело "возбуждено 9 апреля 2019 года в СУ СК России по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств Академии ФСИН России, выделенных на выплату премий сотрудникам".