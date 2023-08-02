В Петербурге открыли бюст академика РАН Игоря Спасского

Скульптуру создали Юлия Тутатчикова и Бесик Соломонашвили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Бюст участника Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического труда, академика РАН, почетного гражданина Санкт-Петербурга Игоря Спасского открыли на Аллее Героев в Московском парке Победы, передает корреспондент ТАСС. Бюст создали по проекту архитектора Евгения Григорьева скульпторы Юлия Тутатчикова и Бесик Соломонашвили. Решение о создании бюста приняло руководство Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

"Установка бюста на аллее Героев - это признание заслуг академика Спасского перед страной, военным флотом и нашим городом. Благодаря таким людям, как Игорь Дмитриевич, Советский Союз выдерживал паритет в жестком противостоянии со странами НАТО. Сегодня в России сильнейший в мире подводный флот, и в этом большая доля труда Игоря Спасского", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной компании Георгий Полтавченко назвал Игоря Спасского "легендой нашего кораблестроения, военного кораблестроения, строительства подводных лодок различных классов".

"Игорь Дмитриевич работает в нашем бюро больше 70 лет и больше 30 лет являлся его директором и генеральным конструктором. Его главная инициатива в том, что наше бюро занялось в свое время созданием морской робототехники по добыче углеводородов в тяжелых ледовых условиях, которых на тот момент в нашей стране не было", - сказал гендиректор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

Спасский родился 2 августа 1926 года. Возглавлял КБ "Рубин" (входит в ОСК) с 1974 по 2007 год. Под его руководством КБ стало многопрофильным предприятием. Проектирование морской техники для освоения шельфа и других гражданских морских сооружений стало одним из приоритетных направлений деятельности "Рубина", в частности, морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная" и батопорты судопропускного сооружения "С-1" созданы при участии Спасского. Сейчас он является научным руководителем работ ЦКБ МТ "Рубин".

АО "ЦКБ "Рубин" - один из мировых лидеров создания подводных лодок и крупнейшее в России конструкторское бюро морской техники. За 122 года работы по проектам КБ "Рубин" построено более 1 тыс. подводных лодок, в том числе более 900 для ВМФ. На экспорт в 16 стран вошли 116 подводных лодок, созданных по проектам "Рубина". Предприятие также ведет разработку подводных роботизированных комплексов и техники для освоения шельфа.