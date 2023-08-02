В Подмосковье дети-сироты в сентябре автоматически получат стипендию губернатора

Размер стипендии составляет 6 тыс. рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Поступившие в колледжи и вузы дети-сироты в Московской области с сентября в автоматическом режиме получат стипендию губернатора региона в размере 6 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС министр социального развития региона Людмила Болатаева.

"Дети-сироты, которые поступили в колледж, техникум или вузы, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Для этого не нужно подавать никаких заявлений, все придет проактивно", - сказала она.

Как уточнили в Министерстве социального развития Московской области, всего в регионе стипендию губернатора получают более 6 тыс. детей-сирот. "Стипендия ежемесячная, и ее размер составляет 6 тыс. рублей, а первые проактивные выплаты поступят до 25 сентября. Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное - очень удобная", - добавила Болатаева.