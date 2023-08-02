Участие в пилотном проекте "Мобильная УИК" примут 78 субъектов России

Член ЦИК Эльмира Хаймурзина отметила, что в нем уже участвует более 10 тыс. УИК

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Желание участвовать в пилотном проекте Центризбиркома РФ - мобильной участковой избирательной комиссии ("Мобильная УИК") - перед единым днем голосования в 2023 году выразили уже 78 субъектов РФ. Об этом на заседании комиссии сообщила член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина.

"Мобильная УИК" - это электронный программный модуль для работы членов УИК по адресной, информационно-разъяснительной работе методом поквартирного обхода. <…> Изначально планировалось, что в нем будет участвовать восемь субъектов РФ, но потом к нам стали присоединяться наши коллеги и даже вчера добавился еще один регион - Республика Тыва. <…> Сегодня пилотный проект - его теперь трудно назвать пилотным, потому что реализуется он уже в 78 субъектах РФ", - отметила Хаймурзина.

Она сказала, что в пилотном проекте уже участвует более 10 тыс. УИК.

Как в свою очередь отметил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, предполагается, что в будущем сервис "Мобильная УИК" будет полноценно применяться в ходе избирательных кампаний во всех регионах России. "Тестирование этого проекта важно само по себе, потому что впереди главные кампании страны, в ходе которых, - при нормальном тестировании проекта, при понимании того, что избиратель его принял, - это будет применяться и на выборах в марте 2024 года, в главных выборах страны. Надо постараться всем сделать максимум возможного и поработать так, чтобы мы сами понимали, где и в каком объеме он [сервис] может быть применен", - подчеркнул Булаев.

В ходе заседания Центризбирком также принял постановление, в котором рекомендовал избирательным комиссия субъектов РФ "в период с 7 августа по 6 сентября 2023 года организовать проведение адресного оповещения избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования способом поквартирного обхода с использованием мобильного приложения "Мобильная УИК". Им также рекомендуется принять участие в обучающих мероприятиях в рамках пилотного проекта и организовать прохождение обучения для членов ТИК и УИК, которые участвуют в проекте. Как подчеркнула Хаймурзина, в ходе обучения особо оговаривается, что "для членов избирательных комиссий любого уровня существуют запреты на агитацию". "В условиях максимальной прозрачности и открытости любой гражданин, к которому пришли и у которого члены участковой комиссии вдруг начали агитировать, а не информировать, он об этом немедленно сообщает, это появляется в соцсетях. Мы на это будем немедленно реагировать", - сказала Хаймурзина.

Единый день голосования

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.