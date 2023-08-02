В Киевской области раскольники из ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Речь идет о Свято-Никольском храме в городе Белая Церковь

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Никольский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщил сторонник ПЦУ Николай Гопайнич.

"Мы наконец-то вошли в Свято-Никольский храм в Белой Церкви. Сегодня мы через окошечко залезли и пытаемся уже открыть эту святыню, чтобы все желающие могли сюда войти", - сказал он в видеообращении, опубликованном на Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

10 июля раскольники захватили расположенный неподалеку от данного храма Преображенский кафедральный собор УПЦ, взломав его двери болгаркой и кувалдой. По информации Союза православных журналистов, именно Гопайнич в тот день возглавлял группу рейдеров.