Владельцы подписки Twitter Blue смогут скрывать свои синие галочки

Как отметили в компании, пока галочка скрыта, некоторые функции могут быть недоступны

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Пользователи социальной сети Twitter, прошедшие процедуру верификации путем оформления подписки Twitter Blue, получили возможность скрывать свои синие галочки. Об этом сообщается на сайте компании.

"Подписчик может скрывать галочку в своей учетной записи. Галочка будет скрыта в вашем профиле и публикациях <...>. Некоторые функции могут быть недоступны, пока ваша галочка скрыта", - говорится в сообщении.

Twitter Blue позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая, по словам владельца Twitter Илона Маска, должна предоставить им различные преимущества по сравнению с обычными пользователями. В частности, в основной ленте Twitter будут показываться сообщения только от подлинных аккаунтов. Помимо этого, те, кто приобрел подписку, будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности, получать ранний доступ к нововведениям и принимать участие в опросах соцсети.