На Байкале возобновил работу закрытый из-за пожарной опасности турмаршрут

Для посещения доступны все туристические маршруты национального парка "Заповедное Прибайкалье"

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Туристический маршрут на юг острова Ольхон - самого крупного острова Байкала - возобновил работу в связи со снижением класса пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Юг острова Ольхон. Открыт", - говорится в информации учреждения.

По информации с сайта "Заповедного Прибайкалья", в нацпарке доступны для посещения все туристические маршруты.

Турмаршрут в Прибайкальском национальном парке закрыли 31 июля из-за высокого риска возникновения пожаров.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Входящий в его состав остров Ольхон является самым большим и единственным населенным островом на Байкале, там проживают более 1 тыс. человек.