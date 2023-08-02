В Якутии разработают программу приема пациентов с использованием искусственного интеллекта

Программа позволит медикам получать уже обработанные данные о пациенте, его анамнезе

ТАСС, 2 августа. IT-специалисты Якутии разработают программу, которая позволит врачам повысить эффективность ведения приема пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев в ходе посещения Якутской городской больницы №3 поручил разработать программу по моделированию доврачебного приема и последующего ведения пациентов с использованием искусственного интеллекта. Этой работой займутся сотрудники компании "Сайберия", - говорится в сообщении.

Программа позволит повысить качество медицинской помощи. С помощью нее врачи будут получать уже обработанные данные о пациенте, его анамнезе.

В Якутской городской больнице №3 уже создана единая база данных пациентов. Медучреждение стало первым, где появилось такое нововведение. С помощью единой медицинской информационной системы внедрены автоматизация процессов между отделениями, алгоритмы искусственного интеллекта в работе врачей-рентгенологов, снижена нагрузка участковых врачей.

"В рамках программы импортозамещения больница внедрила и активно использует продукты резидента IT-Парка - компании "Сайберия". Это искусственный интеллект для диагностики патологии легких, программа анализа рентгеновских исследований, также отечественный компьютер на базе "Эльбрус", - добавили в пресс-службе. - С помощью комплекса проведено уже более 100 тыс. исследований". Якутская городская больница №3 является одним из крупнейших медицинских организаций первичного звена, в учреждении обслуживаются жители трех округов города Якутска, сел Табага, Старая Табага, Владимировка и Хатассы.

"В прошлом году во время рабочего визита председателя правительства страны Михаила Владимировича Мишустина мы представили ему разработки компании "Сайберия". Премьер-министр поставил задачу активно использовать отечественные технологии в медицине. Нужно далее развивать и внедрять в работу новые медицинские технологии с использованием искусственного интеллекта. Здесь сегодня особенно актуален вопрос разработки программы по моделированию доврачебного приема и дальнейшего ведения пациентов", - сказал Айсен Николаев.