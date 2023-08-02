В Волоколамске завершили ремонт Рузского проезда

Протяженность работ составила порядка 2 км

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Укладку нового покрытия на региональной дороге в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершили в Волоколамске. Работы провели на Рузском проезде, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Протяженность ремонтных работ составила порядка 2 км, а для обустройства нового покрытия дорожным службам потребовалось свыше 1,9 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

"Рузский проезд соединяет Ждановское шоссе и Новосолдатскую улицу. По нему можно проехать к Новорижскому и Волоколамскому шоссе, к центру города, а также к местам социального притяжения - учебным учреждениям, паркам, больницам. Благодаря ремонту проезд по этому участку стал комфортнее и безопаснее более чем для 8 тыс. автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно", - значится в сообщении.

Также обустройство нового покрытия в округе завершили на подъездной дороге к деревне Поповкино. "Работы продолжаются еще на двух региональных дорогах, до конца ремонтного сезона планируется отремонтировать еще два участка общей протяженностью порядка 5 км. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья", - заключили в ведомстве.