В Турции прогнозируют разрушение 600 тыс. квартир при землетрясении магнитудой 7,0

Четверть жилого фонда 17-миллионного города находится в зоне риска, отметил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой 7,0 и более. Четверть жилого фонда 17-миллионного города находится в зоне риска, сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала A-haber.

"Порядка 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула, или его четверть, находится в зоне риска. При землетрясении магнитудой 7,0 и более 600 тыс. квартир будут стерты с лица земли. Если на каждой улице Стамбула при таком подземном толчке разрушится хотя бы по два здания, все вокруг остановится, город превратится в огромную больницу", - сказал Озхасеки, отметив, что возглавляемое им министерство, другие ведомства и местные власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья.

"Мы определили резервные районы, планируем построить 300-350 тыс. домов. Для Стамбула необходим специальный проект реновации, мы работаем над ним, в том числе в законодательном аспекте", - заявил министр. Он добавил, что этот вопрос планируется рассмотреть в парламенте в осеннюю сессию.

Турецкие сейсмологи прогнозируют подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. При таких толчках, как они считают, порядка 90 тыс. домов могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей мегаполиса.

После февральских землетрясений на юго-востоке Турции, жертвами которых стали свыше 50 тыс. человек, власти страны сообщили о необходимости расселения минимум 1,5 млн домов в Стамбуле.

В августе 1999 года в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., 45 тыс. пострадали.