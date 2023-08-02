Число внедряющих социальный стандарт АСИ регионов достигло 50

В проекту подключились Чувашия, Кировская область, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Свердловская, Воронежская области, Краснодарский край, Севастополь, Волгоградская область, Ставропольский край

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Социальный стандарт Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет внедрен еще в десяти регионах России, таким образом, число субъектов - участников проектов достигло 50. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"Еще десять субъектов РФ подтвердили готовность внедрять единый социальный стандарт, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Таким образом, всего в проекте участвуют 50 регионов", - сказано в сообщении по итогам проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" в Новосибирске со ссылкой на директора дивизиона "Качество жизни" АСИ Александра Пироженко.

Поясняется, что к проекту подключились Чувашия, Кировская область, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Свердловская, Воронежская области, Краснодарский край, Севастополь, Волгоградская область, Ставропольский край.

"Пилотный проект по внедрению единого социального стандарта мы запустили в конце прошлого года и ожидали, что его участниками станут не больше десяти субъектов. Но уже феврале их стало 40, сейчас присоединились еще десять", - приводятся в сообщении слова Пироженко.

Единый социальный стандарт - комплекс управленческих решений, направленных на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Документ включает 13 пунктов, в том числе создание в регионе навигатора по мерам поддержки и института региональных сервисных уполномоченных. Стандарт являются частью Национальной социальный инициативы (НСИ), которую АСИ по поручению президента России Владимира Путина реализует по всей стране.