В Москве стартует конкурс "СтоЛИЧНЫЕ" истории

Цель проекта - рассказать жителям столицы о героических и добрых поступках иностранных граждан на благо города и москвичей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Конкурс рассказов о добрых и героических поступках иностранных граждан "СтоЛИЧНЫЕ истории" начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"Конкурс в сфере миграционной политики, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан проводится при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы уже во второй раз. Цель конкурса - рассказать жителям столицы о героических, добрых, самоотверженных поступках иностранных граждан на благо города и москвичей", - значится в сообщении.

Организатором конкурса выступает некоммерческий фонд "Международные интеграционные технологии". "Этот конкурс посвящен людям, которые достойны подражания. Часто мы слышим только негативные истории, связанные с мигрантами. Но вот об их бескорыстных поступках пишут крайне редко. А их действительно много. Наш конкурс призван как раз помочь восполнить этот пробел и познакомить москвичей с добрыми делами иностранных граждан", - отметила руководитель организационного комитета конкурса Эмма Рождественская, чьи слова приводит пресс-служба.

В прошлом году, когда конкурс проводился впервые, в нем приняли участие более 300 человек. Они приехали жить, учиться и работать в Москву из Белоруссии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и отличились своими благородными поступками. Самым юным участникам конкурса исполнилось 5-7 лет, а самому старшему - более 60.

"На мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что первый конкурс "СтоЛИЧНЫЕ истории" собрал так много искренних и честных рассказов, ведь добрые поступки и даже настоящие подвиги совершаются в Москве каждый день. И об этом очень важно говорить, ставить таких людей в пример не только в их национальных диаспорах, но и среди москвичей", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

Как принять участие

"В этом году заявки на конкурс принимаются до 30 сентября по электронной почте mosstory@mail.ru. Они могут быть поданы как индивидуально, так и организацией", - сообщили в пресс-службе.

Поступившие заявки рассмотрит организационный комитет конкурса, а также члены жюри. Семь победителей в специальных номинациях объявят на церемонии награждения, которая пройдет 16 ноября.

Каждому победителю будет вручен диплом и специальный приз конкурса. Рассказы о героических поступках и добрых делах войдут во второй сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории". Кроме того, о каждом победителе будут сняты видеоролики, которые презентуют в рамках церемонии награждения и разместят на сайтах информационных партнеров.

"В первый сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории" вошли рассказы о волонтерах, которые организуют спортивные мероприятия и помогают пожилым гражданам, занимаются увековечиванием подвигов воинов-интернационалистов и тех, кто, рискуя собственной жизнью, спас человека", - заключили в департаменте.