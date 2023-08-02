Федеральный центр медицины катастроф оказал помощь 135 тыс. жителей новых регионов

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, медиков задействовали преимущественно при оказании экстренной и неотложной медпомощи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Медики Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказали помощь 135 тыс. жителей новых территорий с начала 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России были направлены в новые субъекты России для оказания медицинской помощи жителям регионов. С начала текущего года врачи оказали помощь уже 135 тыс. человек и провели более 27 тыс. оперативных вмешательств", - говорится в сообщении.

Как пояснил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, врачей и средний медицинский персонал задействовали преимущественно при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи.

"Составы медицинских бригад определяются согласно перечню наиболее востребованных специалистов в регионах. Так, после начала проведения профилактических медицинских осмотров населения коллеги из региональных министерств здравоохранения обратились с просьбой чаще направлять кардиологов, неврологов, офтальмологов - специалистов, задействованных в проведении осмотров", - приводится комментарий Кузнецова в сообщении.