В Крыму намерены разработать проект школы для детей с ограниченными возможностями

По словам главы Минсоцзащиты республики Елены Романовской, учреждение будет рассчитано на 350 мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым до марта 2024 года разработает проект новой школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 350 мест, которую построят в Симферополе. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер Совета министров региона - глава Минсоцзащиты Крыма Елена Романовская.

"Сейчас идет в Симферополе проектирование нового здания для школы "Злагода" - это школа, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями. Проектирование школы идет на 350 мест с учетом того, что 150 детей - надомного обучения. Участок выделен в районе улицы Балаклавской. Пока идет проектирование, надеемся, оно закончится либо в конце этого года, либо в январе-феврале следующего года, и новая школа будет построена. Сейчас она работает в старом здании, там не хватает мощностей, и, конечно, востребованность в такой школе достаточно большая", - сказала Романовская.

Школу оборудуют для работы с детьми-колясочниками, а также с детьми с ДЦП и расстройствами аутистического спектра. Министр уточнила, что параллельно ведомство рассматривает возможность строительства в Симферополе коррекционного детского сада.

Ранее глава республики Сергей Аксенов на встрече с председателем комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолием Аксаковым заявил о необходимости в дополнительном финансировании строительства новых школ в Крыму.