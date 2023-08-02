В Подмосковье усилили патрулирование торфяников из-за роста класса пожарной опасности

Особое внимание уделено торфяникам, расположенным на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты усилили патрулирование торфяников в Московской области в связи с ростом класса пожарной опасности, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

"С повышением класса пожарной опасности в лесах Подмосковья усилено патрулирование земель лесного фонда. Особое внимание уделено торфяникам, расположенным на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, в регионе выработан структурированный подход по недопущению торфяных пожаров. "В 2021 году в регионе произвели обводнение торфяников на площади более 1,6 тыс. га. В связи с жаркой погодой патрулирование усилено. На сегодняшний день обследование обводненных торфоразработок показало, что каналы наполнены водой. Угрозы для возникновения возгораний не выявлено", - уточнил он.

В комитете напомнили, что возгорание торфяников стало причиной сильного задымления в Москве и Подмосковье летом 2010 года, когда негативные последствия ощутили на себе многие жители столичного региона. После этого было принято решение об обводнении таких пожароопасных участков, в том числе и в подмосковных лесах.