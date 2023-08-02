Глава Минобороны ФРГ выступил за набор женщин и лиц с миграционным прошлым в Бундесвер

Борис Писториус также планирует ускорить процесс рассмотрения заявок на обучение или службу в Бундесвере

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что необходимо активизировать усилия по набору в Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) женщин и лиц с миграционным прошлым.

"У нас в Германии много, много миллионов людей, которые живут здесь во втором или третьем поколении, у которых есть миграционная история, немецкий паспорт и которых мы в настоящее время не набираем в Бундесвер по различным причинам", - заявил Писториус журналистам, дав понять, что рассчитывает на изменение этой тенденции. Кроме того, министр планирует ускорить процесс рассмотрения заявок на обучение или службу в Бундесвере.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что количество заявок на прохождение военной службы по контракту в Бундесвере сократилось с января по май 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За первые пять месяцев текущего года заявку на службу в войсках подали всего 23 414 жителей Германии. В 2019 году за тот же период было зарегистрировано почти 30 тыс. желающих заключить такой контракт. По утверждению ведомства, снижение числа новобранцев "связано с демографическими изменениями и социальными факторами, которые влияют на ухудшение состояния рынка труда".

В конце марта Минобороны ФРГ указывало, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось привлечь на военную службу лишь 18,8 тыс. человек. В Минобороны Германии планируют увеличить численность личного состава ВС страны до 203 тыс. к 2031 году.