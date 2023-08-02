В Лондоне фрагмент римской стены представили на всеобщее обозрение

Кусок стены более 40 лет хранился в подвале офисного здания, сообщила Би-би-си

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Значительный фрагмент Лондонской стены, построенной римлянами около 1,8 тыс. лет назад, представлен в Лондоне после того, как более 40 лет хранился в подвале офисного здания. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Кусок римской стены стал центральным элементом выставки с раритетами из коллекции Музея Лондона, включающими плитку с отпечатком кошачьей лапы, римские монеты, кости животных. Они образовали экспозицию, созданную музеем на улице Вайн-стрит, где были обнаружены.

Римляне находились в Британии с 43 по 410 год н.э. Лондонская стена была построена ими в 200 году н.э. и служила оборонительной границей порта Лондиниум. Большая часть стены была снесена в XVIII веке из-за строительства новых домов.