В Запорожской области на месяц продлили запрет на продажу крепкого алкоголя

Как напомнил врио губернатора региона Евгений Балицкий, штрафы для юрлиц и ИП за продажу спиртного составляют до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции или без нее

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области продлили до 2 сентября введенный в регионе в мае запрет на продажу крепких алкогольных напитков. Об этом сообщил в среду врио губернатора Евгений Балицкий.

"Сегодня подписал указ о продлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области. Указ устанавливает на территории Запорожской области временный (полный) запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 3 августа 2023 года по 2 сентября 2023 года. Исключение - розничная продажа пива, пивных напитков, сидра", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Срок ограничений на продажу крепкого алкоголя, введенных 5 мая, истекал 3 августа. Балицкий напомнил о штрафах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за продажу спиртного в размере до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции или без нее.

В октябре 2022 года реализация алкогольной продукции в Запорожской области была ограничена после введения военного положения, алкоголь в области можно приобрести только с 08:00 до 17:00 мск, также полностью запрещена его продажа военнослужащим.