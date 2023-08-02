В ДНР планируют ввести дополнительные региональные выплаты на детей

По словам врио главы региона Дениса Пушилина, мера позволит решить проблему демографии

ТАСС, 2 августа. В Донецкой Народной Республики планируют ввести дополнительные региональные выплаты на рождение детей. Об этом на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Сейчас в ДНР выплачивается федеральный материнский капитал, который составляет около 587 тыс. рублей на первого и более 775 тыс. - на второго ребенка. Если честно, мы планируем с нашим минсоцом сделать еще дополнительные региональные выплаты, чтобы в республике рождаемость была больше", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что это одна из мер, которые позволят решить проблему демографии в регионе.