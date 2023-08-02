2 августа, 11:09

Во Владимирской области намерены открыть два образовательно-производственных кластера

Реализовать проект планируют в 2024 году

ТАСС, 2 августа. Первые образовательно-производственные кластеры появятся в 2024 году во Владимирской области на базе колледжей и предприятий в Гусь-Хрустальном районе и Коврове в рамках проекта "Профессионалитет". Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"В следующем году по программе "Профессионалитет" создадим на базе колледжей и предприятий в Гусь-Хрустальном районе и Коврове первые образовательно-производственные кластеры. Будем готовить специалистов под потребности конкретных производств", - написал Авдеев.

Губернатор в поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района посетил стекольный завод "Гласс декор". По его словам, это самый производительный завод по декорированию стеклотары в Европе - оформляют до 10 млн изделий в месяц. "Насущный вопрос для "Гласс декор" - кадры. По мере промышленного роста в стране более 40% предприятий сталкиваются с кадровым дефицитом. Поэтому нужно воспитывать профессионалов в своем регионе", - отметил Авдеев. 

Теги:
РоссияАвдеев, Александр АлександровичВладимирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация