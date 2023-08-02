Путин вручил награды выдающимся россиянам

Среди них, в частности, народный артист РСФСР Владимир Винокур

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды и почетные звания выдающимся россиянам.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента Орден "За заслуги перед отечеством" I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина Антона Шкаплерова.

Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

Кроме того, Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного строителя РФ.