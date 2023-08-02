Путин поблагодарил за преданную службу России героев СВО, удостоенных госнаград

По словам президента, церемония вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля является знаком уважения к выдающимся гражданам, которые внесли вклад в развитие страны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников СВО, удостоенных государственных наград, за проявленный героизм. Слова благодарности бойцам глава государства произнес, начиная церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. По его словам, эта церемония является знаком огромного уважения к выдающимся гражданам, которые внесли колоссальный вклад в развитие страны, поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине.

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны", - сказал президент РФ, подчеркнув, что государственные награды вручаются большой группе участников специальной военной операции.

По словам президента, так поступили командир мотострелковой бригады, полковник Денис Иванов и командир штурмовой группы, капитан Роман Воробьев. "Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей, поднимали их дух. Он ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив", - сказал он, подчеркнув, что их имена навсегда останутся в летописи ратной славы страны.

Президент обратил внимание на то, что ордена и медали вручаются сотрудникам Росгвардии и министерства внутренних дел, которые 24 июня самоотверженно защищали конституционный строй страны. "Каждый на своем посту проявил мужество, сделал все возможное для того, чтобы исполнить служебный и гражданский долг", - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что в Кремле собрались представители самых разных профессий - военнослужащие, врачи, писатели, строители, металлурги, деятели культуры, которые заслужили признание своим трудом и талантом. "Вы доказали, что своими устремлениями и созидательным трудом, реакцией на то, что происходит в мире, в стране, своим талантом, потрясающими достижениями ради общего блага, верностью гражданскому долгу и военной присяге можно добиваться очень многого", - сказал он, обратившись к присутствующим в зале. Президент добавил, что такие профессиональные и нравственные вершины даются людям смелым, сильным, щедрым душой, тем, кто обостренно чувствует время, осознает суть, смысл своей работы, призвания, да и всей своей жизни, тем, кто всегда действует честно, решительно, достойно.