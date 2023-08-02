Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за грозы с ветром

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за грозы с порывистым ветром, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, этот уровень, являющийся средним в колористической шкале метеорологических предупреждений, означает потенциально опасную погоду. Срок действия предупреждения, согласно данным Гидрометцентра, пока ограничивается 21:00. "При грозе порывы до 15 м/с", - отмечают синоптики.

Сейчас температура воздуха в мегаполисе составляет около 25 градусов тепла. Прогноз Гидрометцентра отмечает, что предстоящей ночью в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Столбики термометров покажут до плюс 18 градусов, в центре Москвы - до плюс 21 градуса. По области ожидается до плюс 19 градусов.

Днем в четверг, 3 августа, на фоне жары до плюс 30 градусов также местами ожидается кратковременный дождь и гроза.